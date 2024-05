Aposta pola continuidade no TM Monte Porreiro para a tempada 24-25

Finalizada a liga de Superdivisión, o Tenis de Mesa Monte Porreiro pensa xa na próxima tempada, poñendo as bases para un novo curso na máxima categoría.

O club pontevedrés aposta pola continuidade tras a súa cuarta posición na competición recentemente finalizada, e así o demostra co anuncio das renovacións de tres dos piares do seu equipo masculino como Miguel Ángel Vílchez, André Silva e Martín Betancor.

No caso do internacional español Vílchez, será a cuarta campaña no equipo, mentres que o portugués André Silva afrontará a súa terceira tempada en Pontevedra aínda que só a súa segunda consecutiva (competiu na 20-21 e regresou ao club na 23-24).

Más destacado é o caso de Martín Betancor xa que segundo o Monte Porreiro "descartando grandes ofertas" decidiu seguir no equipo para competir por sétima tempada na Superdivisión Masculina.

Ademais a entidade da Boa Vila segue pendente da recuperación do seu capitán, Nico Galvano, lesionado de gravidade ao comezo de tempada.

TORNEO INTERNACIONAL DE PORTO

Xa sen liga na que competir, o Tenis de Mesa Monte Porreiro acudiu a pasada fin de semana ao prestixioso Torneo Internaconal de Porto, en Portugal, na que foi a súa 47ª edición.

O pontevedrés foi o equipo que achegou un maior número de deportistas á cita, con 20 xogadores, logrando ademais resultados destacados como o triunfo de Matías Betancor en categoría Sub-15 ou dos equipos Sub-11 feminino e Sub-15 masculino. Ademais sumaron medallas India Franco, Candela Oubiña, Xabi Fernández e Lucía Vidal.