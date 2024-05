Diego Domínguez clasifícase para os Xogos Olímpicos

Joan Moreno e Diego Domínguez, na Copa do Mundo de Sprint Olímpico © Real Federación Española de Piragüismo Antía Jácome e María Corbera, na Copa do Mundo de Sprint Olímpico © Real Federación Española de Piragüismo Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García e Teresa Portela © Real Federación Española de Piragüismo

Dera a sorpresa no Selectivo Nacional Sprint celebrado en Verducido o pasado mes de abril e volveuno a facer na Copa do Mundo de Sprint Olímpico que se está disputando en Szeged, Hungría. Diego Domínguez (Breogán do Grove) clasificouse para os Xogos Olímpicos de París facendo parella co balear Joan Antoni Moreno no C-2 500 masculino.

A pelexa pola praza olímpica estaba aberta e todo se decidiu na regata final entre catro padeeiros españois. Pablo Martínez e Cayetano García defendían a súa praza e Domínguez e Moreno tentarían arrebatarlla. A parella que gañase este sábado, lograría o billete para París.

E foi precisamente a dupla formada polo galego e o balear a que conseguiu, ademais da medalla de prata mundialista, a oportunidade de participar nos Xogos Olímpicos 2024 representando ao combinado nacional despois de atravesar a liña de meta en segunda posición (+1.13), só por detrás dos rusos Alexey Korovashkov e Ivan Shtyl (1:37.03). Terceiros foron os húngaros Balazs Adolf e Jonatan Daniel Hajdu (+1.64). Tano Garcia e Pablo Martínez quedaron ás portas do podio cun cuarto posto (+1.70) e sen opcións de clasificarse para París.

ANTÍA JÁCOME, BRONCE NO C2-500 XUNTO A MARÍA CORBERA

Xa clasificadas para os Xogos, Antía Jácome e María Corbera disputaron este sábado o seu último test internacional xuntas antes de viaxar á capital francesa e non defraudaron, colgándose a medalla de bronce na final C-2 500 feminino.

As españolas melloraron en catro segundos o tempo que lles deu o pase para os Xogos Olímpicos, pero nesta ocasión non foi suficiente para facerse coa medalla de ouro, que foi para as chinesas Shixiao Xu e Mengya Sun (1:51.49), nin coa prata, que lla levaron as canadenses Sloan Mackenzie e Katie Vincent (+1.63). Jácome e Corbera pararon o crono en 1:54.64 (+3.15).

O K-4 500 FEMININO, QUINTO

Sen medalla quedaron as padeeiras do K-4 500 feminino. A pontevedresa Carolina García e a canguesa Teresa Portela compartían equipo con Sara Ouzande e Estefanía Fernández, pero non tiveron o seu mellor día e tivéronse que conformar cun quinto posto na final da Copa do Mundo de Sprint Olímpico.

O barco español cruzou a meta 2.59 segundos por detrás das alemás, que foron primeiras. Segundas chegaron as polacas e terceiras as chinesas.