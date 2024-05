Emilio Larraz, adestrador do Deportivo Aragón: "Espero ao mellor Pontevedra"

O Deportivo Aragón, rival do Pontevedra Club de Fútbol afronta o primeiro partido de play-off de ascenso con "moita ilusión" aínda que tamén "con moitas ausencias" debido ás lesións e á necesidade de nutrir de xogadores ao primeiro equipo.

Trátase, segundo o seu adestrador, Emilio Larraz, "do maior reto ao que se enfrontan os nosos mozos esta tempada" especialmente polo "potencial do rival" ao tratarse de "un dos proxectos deste ano máis importantes a nivel nacional da Segunda Federación. Nós sendo quintos entendemos que fixemos unha tempada exitosa e eles sendo segundos teñen máis sensacións de decepción porque o éxito céntrano no ascenso".

Recoñece que será un partido "tremendamente esixente ao que chegamos cunha boa mentalidade. Temos a sensación do deber cumprido e a satisfacción do ben que se fixeron as cousas, pero non hai que negalo, foi un final de tempada para nós bastante desgraciado" en canto a lesións.

O escenario, ademais, aos granates "favorécelles enormemente. O poder xogar nun estadio, para as condicións do estilo de xogo que teñen eles e xogadores que son, vénlles perfecto. É unha motivación para eles e espero ao mellor Pontevedra", que ten ademais "a presión porque é un proxecto de ascenso, pero con futbolistas coa suficiente experiencia para levalo a cabo e para saber que o seu momento é este", admitiu.

Será, en todo caso, un duelo entre dous adestradores que xa se viron as caras anteriormente e coñécense. "Coñezo perfectamente ao adestrador, foi rival noso durante dous anos. O seu modo de entender o fútbol, o seu estilo e o Pontevedra son un reflexo de como foi o Compostela cando nos enfrontamos a eles. Sei perfectamente o que van facer e a moitos dos seus xogadores coñecémolos de etapas anteriores, pero a dificultade non vai en coñecelo, senón no que fagas no terreo de xogo. Temos un reto maiúsculo" para o que "lle pedimos aos rapaces a mentalidade da competición, que non defraude nese espírito de querer demostrar que teñen fame e querer ser futbolistas, que mostren as virtudes e defectos que teñen. Están para mostrarse e non teño ningunha dúbida de que o van a facer", indicou Emilio Larraz.