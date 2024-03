O auxe das mulleres no fútbol, un movemento imparable

Charla 'As mulleres no fútbol' organizada polo Salgueiriños CF © Mónica Patxot Charla 'As mulleres no fútbol' organizada polo Salgueiriños CF © Mónica Patxot

O crecemento do fútbol feminino e a maior presenza da muller no mundo do fútbol é un movemento imparable, e así o demostraron este martes varias mulleres destacadas do deporte local nunha charla organizada polo Salgueiriños CF na Casa das Campás.

O club de base pontevedrés é unha das dúas únicas entidades da Boa Vila que esta tempada conta con equipos de fútbol integramente femininos, xunto á SCD Salcedo.

Por ese motivo, entre outros, quixo profundar e debater sobre o papel da muller no fútbol e fútbol sala desde diferentes visións.

Moderada pola xornalista Lara Sáez, na charla participaron a vicepresidenta do propio Salgueiriños, Lina Garrido; a presidenta do Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo; as colexiadas Iris Romero e Iria Rosendo; a adestradora Cris Oreiro (Viaxes Interrías); a capitá da Selección Española de Fútbol Praia, Andrea Mirón; e a capitá do Poio Pescamar, Irene García, ademais da concelleira de Deportes, Anabel Gulías.