RADIO.- Marisa Salas, a escritora sen éxito que décadas despois ve a súa obra como superventas con outro título e outro autor

Premio Planeta, Premio Nadal, Premio Alfaguara..., son algúns dos recoñecementos literarios que atesoura Clara Sánchez quen ademais, desde este 2023 ocupa o asento X da RAE. A súa última novela mira ao sector editorial: 'Los pecados de Marisa Salas'.

Leva aos lectores ante unha muller madura que fixo desaparecer calquera vestixio do seu pasado como escritora frustrada e quen de súpeto atopa publicada - con abafador éxito -, unha copia exacta da súa novela coa firma doutro autor.

"Marisa Salas son eu aínda que non me ocorreran as mesmas cousas", di no podcast 'Cara a cara'. "Todas esas emocións que eu mesma como escritora tiven ao longo dos máis de trinta anos que levo publicando, e digo publicando porque escribir fágoo desde nena. Todas esas emocións que un pode sentir cando comparte un territorio tan incerto como é a literatura con outros escritores, depositeinos nuns cuantos personaxes", explica.

Á sombra desta novela charlamos de como cambiou o sector nestas últimas décadas: "a présa nos angustia demasiado, o mundo editorial contaxiouse dunha présa empresarial que tamén recae no ánimo do escritor porque xa non hai paciencia para nada e a arte, calquera, necesita paciencia. Todo isto créanos moita ansiedade, porque un traballo que nos custou dous, tres anos, ou máis e logo liquídese nun mes, créanos bajón".

Tamén lle preguntamos polos escritores pantasma, polos sentimentos que afloran nas páxinas desta novela ou do éxito que Clara Sánchez ten fóra de España. É o caso de Italia onde xa se publicou 'Los pecados de Marisa Salas'.

Non podiamos pasar por alto a súa entrada na Real Academia Española, onde nos di que este mesmo xoves 19 de outubro, participará na súa primeira sesión plenaria: "estou ansiosa", confesa.

