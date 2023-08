As Donas levan este luns a música de cámara a Ponte Caldelas

O grupo As Donas chega a Ponte Caldelas este luns 7 de agosto con motivo de 'Música do Ar', o programa cultural da Deputación de Pontevedra que busca levar a música clásica e de cámara a diversos espazos patrimoniais da provincia.

O concerto celebrarase a partir das 20:30 horas na igrexa de San Martiño de Xustáns, onde o grupo interpretará o espectáculo 'Dear Caroline', inspirado na norteamericana Caroline Shaw, unha das compositoras contemporáneas máis recoñecidas do momento.

Inicialmente o concerto estaba previsto para o sábado 5 pero foi necesario aprazalo ao luns 7 debido a un funeral, segundo informa o Concello de Ponte Caldelas.

As Donas é un grupo de cámara que investiga o repertorio musical das mulleres compositoras de todos os tempos inspirado no mito renacentista das damas de Ferrara, obrigadas a realizar os seus concertos en secreto na cortes europeas, esta formación naceu co obxectivo de visibilizar o papel das mulleres na historia da música e poñer en valor un patrimonio musical escondido.

O grupo o forman María José Pámpano, violín e dirección artística; Elena Vázquez, violín; Aída López, viola; Macarena Montesinos, cello, e Hogar Legido, percusión. Pola súa banda, Caroline Shaw é gañadora de prestixiosos galardóns como o Premio Pulitzer da Música en 2013 ou o Grammy en 2022. Esta compositora e destacada violinista é capaz de conxugar a linguaxe clásica coa contemporánea para chegar a novas audiencias.

Con 'Música no Ar', a Deputación de Pontevedra ten programado ao longo deste verán quince actuacións en museos, igrexas, bens do patrimonio industrial, castelos, pazos ou fortalezas.

Desta forma, tralo paso pola igrexa de San Martiño de Xustáns este sábado, a iniciativa continuará en agosto no Castelo de Sobroso (o día 8), no xardín da Igrexa de San Martiño de Bueu (o día 18), na Igrexa de San Pedro de Crecente (o día 19), no Pazo Pegullal de Salceda de Caselas (o día 24) e na Igrexa parroquial de San Martiño de Forcarei (o día 27). En setembro terán lugar as dúas últimas citas do programa, cun concerto no Castelo-fortaleza de Dona Urraca en Salvaterra de Miño (o día 9) e outro no Santuario da Franqueira da Cañiza (o día 10).