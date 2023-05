RADIO.- Lieven Sheerlinck, o Singer of Songs, presenta esta fin de semana 'Doce derrota' en Pontevedra

Unha voz amable desas que se deixan pasar sen que chamen á porta e o acompañamento musical no seu punto xusto para que a sinxeleza da súa música soe tan só - que xa é bastante -, a verdade. Así é o músico, Singer of Songs e así é o nome propio, a persoa, que vive no músico, Lieven Sheerlinck. Un belga que no 98 chegou a España onde segue residindo.

Lieven é este e oeste; Barcelona, onde ten fixado o domicilio habitual e Pontevedra, "o meu segundo fogar". Está casado cunha muller galega, a súa manager e socia é galega e se repasa a súa lista de amigos "o 80% son galegos". Singer of Songs, acompáñalle desde fai quince anos e adoptouno pola canción que popularizou Johnny Cash, coa que sente definido ademais.

Non se identifica co cualificativo de músico independente polo desvirtuado e conducido que xa está o termo, así que prefire utilizar "á miña maneira". Di que nunca encherá estadios pero podería igualarse ao Ed Sheeran acústico. E así, á súa maneira, os seus directos teñen moito de diálogo co público para explicarlles as historias que canta.

Desta maneira, como explica no podcast 'Cara a cara' deuse conta que tiña entre mans un libro. O libro que está a presentar ao público: 'Doce derrota' no que plasma "a miña relación coa música, a miña historia como músico". Un libro no que tamén reflicte aos pais de acollida que son Lieven e Rosa desde o últimos catro anos.

Esta fin de semana hai tres ocasiones para escoitalo en directo. Leste mesmo venres 12 en 'A Casa de Arriba' de Vigo a partir das 21.30 horas. Sábado 13 ás 13.30 horas en 'O Panderetas' de Pontevedra e o domingo 14 ás 13.15 horas en 'A praza' de Trives. Pódese escoitar o podcast completo nesta ligazón e descargalo na web de PontevedraViva Radio.