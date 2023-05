Los Secretos actuarán o 9 de agosto no Liceo Casino de Pontevedra

O Liceo Casino de Pontevedra anunciou este venres o que será un dos grandes eventos da súa programación de verán.

Trátase dun concerto de Los Secretos, que se celebrará nas instalacións da Caeira o vindeiro mércores 9 de agosto.

As entradas para ver ao veterano grupo poderanse adquirir ata o 7 de xullo en venda anticipada a un prezo de 35 euros nas conserxerías das sedes do Casino en Manuel Quiroga e A Caeira, cunha bonificación de 5 euros para as 300 primeiras entradas solicitadas por socios da entidade.

A partir desa data os billetes pasarán a estar dispoñibles en www.ataquilla.com a un prezo de 50 euros ata completar aforo.

Ademais poñeranse á venda 30 entradas VIP, á venda na sede principal do Liceo Casino, a un prezo de 120 euros e que permitirán coñecer en persoa aos integrantes da banda.