RADIO.- Esta moza valenciana de pseudónimo estranxeiro é a autora que máis libros vendeu en España o pasado ano

O seu nome é sinónimo de top vendas. De feito, Alice Kellen é a autora máis vendida en España o ano pasado. É unha muller treintañera que suma dezasete títulos no mercado editorial. O seu público tamén é novo e moi novo, maiormente feminino. Promociona estes meses 'Donde todo brilla', unha novela que chegou a comezar seis veces - desvela no podcast 'Cara a cara'-, e cuxa historia transcorre durante trinta anos con dous personaxes como protagonistas, Nicki Aldrich e River Jackson, "inseparables desde que chegaron ao mundo con corenta e sete minutos de diferenza". Crecer, madurar, buscar o propio camiño, acertos, erros... a vida mesma en case seiscentas páxinas.

Unha historia que, como as anteriores, atrapa a unha xeración á que se acusa de non dedicar tempo á lectura, algo que esta valenciana con pseudónimo que soa a estranxeiro rexeita: "eu comprendo que a nivel escolar tes que coñecer certos autores e ler certas cousas; pero cando chegas á túa casa, no teu tempo libre, o mesmo que elixes que serie queres ver tamén elixes que queres ler. Creo que ás veces é un erro querer meter con calzador cousas para as que non é o seu momento", e lémbrao como propia experiencia.

Céntrase nun xénero pouco ou nada presente nos premios literarios: a novela romántica, ou a novela de sentimentos, como ela defínea polos matices que una e outra conlevan. Á marxe de premios, pero un público lector que se conta por millóns nos case trinta países onde vende. "Hoxe en día rompéronse moitos prexuízos, a xente lea, ou a xente di que a le e isto é importante e vese nas vendas" afirma coas cifras como aval.

Escritora moi prolífica. Comezou a autoeditar en 2011 e ata hoxe son dezasete títulos os que puxo no mercado. "Estes anos houbo un ritmo frenético, pero é verdade que agora imos a novela por ano e partir deste ano a novela cada ano e medio porque tes que compaxinar con todo o que conleva un lanzamento e logo necesitas esa etapa de escritura lonxe do ruído e centrada só niso". Outra pica chegará para Alice Kellen o próximo agosto que será cando tamén comece a publicar en Estados Unidos.

