Dez concellos acollerán o audiovisual 'Fontán, o primeiro rostro de Galicia'

Busto de Domingo Fontán en Caldas de Reis © Turismo de Galicia. Xunta de Galicia. Mapa Cartográfico de Galicia realizado por Domingo Fontán © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra, a través do Departamento de Patrimonio Documental e Bibliográfico, vai levar a dez concellos da provincia a proxección do documental 'Fontán, o primeiro rostro de Galicia' para achegalo á mocidade.

Cunha linguaxe sinxela, conta o proceso que levou a Domingo Fontán, histórico matemático e cartógrafo galego, a determinar, a través da Carta Xeográfica de Galicia, a orografía do territorio do país nunha época na que non existían novas tecnoloxías.

A peza audiovisual inclúe entrevistas de especialistas e nocións sinxelas de matemáticas e xeografía e está destinada ao alumnado de institutos e centros de formación profesional.

A actividade será de balde para os concellos. Consistirá na proxección do documental (de 30 minutos) cunha introdución e un coloquio posterior, a cargo de parte do equipo realizador, o que chegaría a unha duración total de aproximadamente 90 minutos.

Desta maneira o alumnado reflexionará sobre a importancia do Mapa Cartógráfico de Galicia de Domingo Fontán, o primeiro de España realizado con metodoloxía científica e coa tecnoloxía do século XIX, durante 17 anos da súa vida. Naqueles casos nos que sexa posible coñecerán tamén instrumental para medir distancias e ángulos, similar ao de Fontán, co fin de comparalo co que existe na actualidade.

Para optar a un destes pases con coloquio, os concellos interesados deberán presentar a través da sede electrónica unha instancia no rexistro da Deputación de Pontevedra entre o vindeiro luns 13 de febreiro de 2023 e o martes 14 de febreiro, indicando que queren participar no proxecto 'Fontán'. Serán adxudicatarios da actividade os dez primeiros concellos que presenten instancia por rigoroso orde de entrada. As proxeccións non poderán ser posteriores ao 30 de abril de 2023.