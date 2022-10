Literatura, cinema, teatro e contacontos na fin de semana máis cultural de Poio

Centro Cultural Xaime Illa, en Raxó (Poio) © Facebook Centro Cultural Xaime Illa

A sede da Comunidade de Montes Rega dos Agros de Combarro acollerá este venres 21 de outubro, ás 20 horas, a presentación do libro ‘Tambo, la isla en el tiempo’. José Manuel Pidre Novás fará un exhaustivo repaso á historia desta emblemática paraxe neste coloquio que forma parte das actividades que, desde o Concello de Poio, se impulsan para conmemorar o 50 aniversario do nomeamento de Combarro como Conxunto Histórico Artístico.

Ao día seguinte, o sábado 22 de outubro ás 21 horas, proxectarase no Centro Cultural Xaime Illa o filme ‘Malencolía’. A película, dirixida por Alfonso Zarauza, corresponde ao Ciclo Mestre Mateo, impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Pontevedra, e ao que está adherido o Concello de Poio.

Na xornada do domingo chega o teatro da man dos Quinquilláns con ‘A señora de Forcadela’, unha peza teatral inserida no programa da institución provincial "O pasado por vir". A cita será tamén no Centro Cultural Xaime Illa, desta volta, ás 19 horas.

O luns 24 conmemórase o Día das Bibliotecas e, na Biblioteca Pública Municipal de Campelo, organizan “Sopìcontos”, unha contada de tres divertidas historias cun fío común moi sorprendente: a sopa. O contacontos comezará as 17.30 horas e, como o resto das actividades, a entrada será de balde ata completar o aforo.