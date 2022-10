O Salón do Libro 2023, unha homenaxe ao xogo e a Manuel Lourenzo e Maife Quesada

Manuel Lourenzo e Carmen Fouces © Mónica Patxot

'Libros para xogar'. Este será o lema da edición de 2023 do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que o vindeiro ano chegará á súa 24 edición entre os días 21 de abril e 7 de maio.

A concelleira de Cultura de Pontevedra, Carme Fouces, presentou este xoves esta nova edición do evento cultural citando ao pedagogo italiano Francesco Tonucci, que sostén que "o xogo e a lectura son as ferramentas coas que se desenvolven cognitiva e emocionalmente as persoas e conforman os adultos que logo imos ser. Aprendemos a pactar regras e cumprilas, a socializar, deixar voar a imaxinación".

Con esta cita, xustifica a elección do leva do vindeiro ano, que, en realidade, e segundo deu a coñecer Fouces, naceu dunha proposta dunha nena durante a última xornada da edición deste ano do Salón. Colleron a idea desta nena e fixérona realidade.

Esa edición 2023 servirá, polo tanto, para render homenaxe ao xogo, "unha cousa moi seria", e tamén para homenaxear ao escritor e profesor Manuel Lourenzo e a ilustradora Maife Quesada.

Lourenzo acompañou este xoves a Fouces na presentación, pero a ilustradora Maife Quesada non puido por cuestións de saúde.

O escritor, vello coñecido do Salón porque dirixiu algunha das súas primeiras edicións, deu as grazas por esta homenaxe "á xente que traballamos no mundo dos libros, tanto da escrita como da ilustración" e lembrou que, no seu caso, esta unión co Salón ten dúas vertentes: esa etapa na que o coordinou e tamén a súa faceta de escritor tanto en literatura de xente adulta como infantil e xuvenil.

Nesta liña, Lourenzo sinalou que non é nin escritor para adultos nin para xente nova, senón simplemente escritor, pois "as historias, tramas, relatos e ideas que me veñen a cabeza veñen cun formato linguaxe de destinatario determinado". Iso levou a que determinadas iniciativas literarias acabasen sendo para público infantil ou xuvenil por "un puro accidente creativo no que, por outro lado me gusta moito traballar".

Nesta nova edición, o protagonismo de Lourenzo non só será nesta homenaxe, senón que poderá organizar unha exposición sobre obxectos cotiás que lembre ás que xa organizou nas primeiras edicións do evento que el dirixiu. Fouces sinala que, como nai que as visitaba, pode asegurar que "son memorables" e aínda hai quen as mantén na memoria e quixo que este ano se recuperaran

Lourenzo recoñeceu que naquelas exposicións dos primeiros anos do Salón adoitaba improvisalas en 24 horas e sinalou que agora o fará “con algo máis de tempo e menos presión".

Nesa nova edición o país convidado do Salón será Colombia, un país do que Carme Fouces avanzou que "levábamos tempo ollando e seguindo os seus proxectos" como un "grande exemplo de como a cultura se pode empregar como ferramenta de transformación da contorna", no seu caso, traballando en zonas moi desfavorecidas nas que "mediante o libro, a lectura e a cultura en xeral levaron a cabo importantes cambios nesa sociedade".

A programación do Salón contará con persoas que conten esas experiencias e Fouces adiantou que tamén van convidar cidadáns colombianos asentados en Pontevedra para que compartan aspectos da súa cultura.

Manuel Lourenzo González é coñecido pola súa faceta como escritor e profesor, pero tamén como activista cultural desta cidade, xa que tamén dirixiu a asociación cultural Maio Longo, a ASPG ou a Semana da Educación. Como escritor, publicou libros de relatos e novelas para adultos e para o público infantil e xuvenil. É autor de libros como Tanis e o mocos, Animais de Compañía, Irmán do vento ou Ceiba de Luz, co que gañou o Jules Verne de narrativa xuvenil. Levou os premios máis importantes da literatura galega, o Merlín, o Xerais, o Blanco Amor ou o García Barros.

Maife Quesada é unha ilustradora pioneira, como parte do grupo de creadores plásticos que se puxeron a ilustrar libros nos anos 80. Zamorana de nacemento, pero galega de adopción, Fouces destacou que é unha das mellores ilustradoras españolas na Bienal Internacional de Ilustración de Bratislava e recibiu numerosos recoñecementos pola súa obra, que aglutina preto de un 100 de contos infantís e xuvenís e máis dunha ducia de libros de texto.