Aura Garrido, ante a estrea de Un asunto privado: "É parecida ás películas de aventuras clásicas"

Aura Garrido, en "Un asunto privado" © Amazon Prime Video Escena de "Un asunto privado" gravada na Praza da Leña © Amazon Prime Video

Chegou o día. Amazon Prime Vídeo estrea este venres 16 de setembro a primeira tempada de Un asunto privado, a serie con Aura Garrido e o actor francés Jean Reno que Bambú Producciones rodou en Pontevedra durante o pasado ano.

Nos seus oito episodios -aínda que non descarta unha segunda tempada-, o público viaxará á Galicia dos anos 40 para coñecer a unha atrevida moza de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga (Garrido), que se propón dar caza ao asasino en serie que actúa desde hai meses.

Faio coa axuda do seu fiel mordomo, Héctor (Reno), un home discreto e servicial cuxa sensibilidade e audacia sitúanlle sempre no punto crave da investigación.

Nin os prexuízos de xénero da época, nin a resistencia do novo comisario ou os intentos da nai de Marina por casala, destacan os seus responsables no seu argumento, impedirán que finalmente descubran a verdade.

"Ten un pouco de fábula", explica a súa protagonista, que relata que "o que se ve non é a Galicia real daquela época, e tampouco a estética é a que era, porque é un conto".

Naqueles anos, lembra Aura Garrido, "non había nin unha soa muller policía". A pesar diso, a actriz asegura que non cre que sexa unha serie feminista, "tal e como se entende o feminismo".

"É máis parecido ás películas de aventuras clásicas, dos anos oitenta e antes; Indiana Jones, Los Goonies, mesmo La Princesa Prometida, pelis con moito ritmo, aventura e sentido do humor", sinalou en declaracións a Efe no marco do Festival de Montecarlo.

A actriz confía en que o público se "namore" destas aventuras porque "cando fas un traballo, non sabes nunca se vai gustar nin quen o vai a ver ou onde e desde hai xa uns cuantos anos, coas plataformas, non sabes que vai pasar".

Actores e actrices da talla de Ángela Molina, Álex García, Tito Valverde, Irene Montalá, Gorka Otxoa, Pablo Molinero e Andrés Velencoso, entre outros, completan o elenco de Un asunto privado.

O paseo de Montero Ríos, o pazo da Deputación, o IES Valle Inclán, o Café Moderno ou rúas e prazas do centro histórico foron algunhas das localizacións de Pontevedra nas que se rodou esta serie, creada por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira e Ramón Campos.