'Víase vir' e Cacabelos veu con 'Son'

'Soy' é unha descrición de si mesmo, a entrada na inmortalidade como alguén lle dixo a ese eu e tamén o título do álbum de debut dun cambadés que artisticamente se chama Cacabelos. Un debut de madurez, que é cando se debería responder con absoluto coñecemento a unha difícil pregunta: quen son? e a ese interrogante sometemos no podcast 'Cara a cara' a José Luis Núñez Cacabelos e a Cacabelos.

O álbum 'Soy' inclúe oito temas para escoitar igual que a súa propia portada: comodamente gozando de algo natural, sen artificios. Unhas letras que falan de introspección, de experiencias acumuladas, de desexos, de reflexións e que Cacabelos describe como "a comezar".

A comezar porque aínda que ese músico estivo dentro desde que con oito anos regaláronlle unha guitarra e desenvolveuse como autodidacta e interpretado covers, foi hai pouco tempo cando se arrincou a escribir e compoñer as súas cancións.

Compuxo seguindo os consellos que lle deu Jorge Drexler e contou coa tutela, experiencia e saber facer do seu irmán putativo, Pachi García 'Alizzz', un deses nomes apuntados en negrita no panorama musical nacional.

"É grazas a el todo o que está a pasar" afirma en PontevedraViva Radio. Se engadimos outros nomes propios con soleira que tamén están implicados neste proxecto musical son os do teclista Basilio Martí e outro cambadés, o acordeonista Anxo Xesteira.

Acompañando ao formato físico do disco e aos dixitais, publicou un par de vídeos promocionais co tema que dá nome ao álbum, 'Soy' e con 'Se veía venir' para os que traballou con dous pontevedreses Emi Ramírez e Alex Mosteiro. Prepara un terceiro con 'Me gustas' para o verán.

E mentres o teléfono está operativo para seguir recibindo propostas de actuacións, o máis próximo será no Grove o próximo 28 de maio.