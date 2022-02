RADIO.- Todos queren a Tanxugueiras: "chégannos tantas peticións que tentaremos repartir participación por toda a península"

Tanxugueiras comezaron o ano intensamente e así parece que será o que resta de 2022. Esta semana anunciábase a súa participación no Festival SonRías Baixas, tamén estarán en Vigo e A Coruña e noutros festivais como Conexión Valladolid, Río Babel, SanSan, ou Feslloc "e quédannos bastantes datas por lanzar. Agora é cando estamos a planificar todo iso porque nos chegaron peticións de tantos sitios que estamos a tentar repartir a nosa participación por toda a Península incluíndo Portugal".

Un traballo que organizan desde a axencia de promoción cultural PlayPlan, radicada en Bueu e creada por Jordi Lauren. Eles exercen de mánagers de artistas como o que conforman o trío Tanxugueiras e coas que compartiron a experiencia do Benidorm Fest: "foi unha plataforma que acelerou o noso proxecto de forma tremendamente positiva"; por iso a conclusión á que chegan é que "gañamos perdendo, perdido porque non fomos os primeiros, pero realmente gañamos", di en PontevedraViva Radio.

Jordi Lauren ten claro que é un concurso televisivo e que de aí veñen de participar. A fortísima controversia xerada polo resultado final e as cuestións que colateralmente suscitáronse, tamén as ten perfectamente situadas: "todas as administracións públicas están a observar á sociedade para ver que lles interesa e preocupa, pero creo que (neste caso) equivócanse xa que é unha das poucas veces que a lingua e a identidade de Galicia pódense poñer en positivo e estaría ben que se sumasen ao positivismo. Ao tempo RTVE é un ente público e a súa transparencia ten que ser indiscutible".

Dous días despois da final eurovisiva, Tanxugueiras daban a coñecer a súa colaboración con outro dos artistas que tamén competía en Benidorm, Rayden, cuxo booking en Galicia está baixo o paraugas de Playplan. Unha presentación "que estaba prevista. O tema estaba gravado facía tempo e o videoclip gravouse un mes aproximadamente antes do Benidorm Fest. A idea foi aproveitar cando estivesen xuntos e esa ocasión deuse co concurso. Loxicamente o nivel de exposición mediática foi perfecta."

Esa colaboración de 'Averno' incluirase no próximo álbum de estudo de Tanxugueiras, cuxo lanzamento se pospoñerá algo sobre o previsto inicialmente e debido a todo o traballo centrado na participación televisiva, avanza no podcast 'Cara a cara'.