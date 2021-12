Liska! homenaxea o cuntense fusilado "Canteiro de Sebil" no seu último traballo

Liska! no vídeo 'Sermos' © Liska!

A banda galega de ska punk Liska!, de Vigo, publica o seu último traballo, que leva por título 'Sermos'. O tema, presentado tamén cun vídeoclip, xa pode escoitarse nas principais plataformas dixitais.

'Sermos' é unha homenaxe á figura do veciño de Cuntis Xoán Xesús González, coñecido popularmente como "Canteiro de Sebil". Este traballo, segundo a agrupación, pretende ser un canto á memoria, á dignidade e á loita representada na figura deste canteiro de profesión, mestre, xornalista, dirixente e intelectual galego que foi fusilado en setembro de 1936.

A letra reivindicativa ofrece esa mostra de orgullo polos valores deste home asasinado: "Morto em setembro, canteiro em Sebil, de céu cinzento futuro fabril. A esperança feita sangue, morrer ou vencer, os vampiros da noite nom che deixam ter".

O vídeo, con imaxes espectaculares, gravouse no espazo natural da Canteira de Paredes, no municipio de Vilaboa. Ademais, tamén se ofrecen escenas do documental 'O canteiro de Sebil', do colectivo Quinteiro do Umia e que foi estreado en 2017.

Liska! iniciará unha xira coa presentación do seu traballo discográfico 'República 2.0', que foi publicado durante os momentos de maior confinamento pola pandemia, en maio de 2020.

As entradas para o concerto en La Fábrica de Cholocate o 17 de decembro pódense adquirir en woutick.es.