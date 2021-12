Love Yi e os vigueses Tekilas e Iagh0st actuarán na Praza da Peixería

Love Yi © Love Yi

Música urbana na programación do Nadal de Vilagarcía, así presentaba a concelleira de Cultura Sonia Outón e os promotores André Sánchez e Diego Basadre, de Whitecoast Music e Bo Peixe, a proposta para o 28 de decembro baixo o título de 'A Lonxa do Ritmo'.

A partir das 20.30 horas desa xornada, a Praza da Peixería acollerá as actuacións do madrileño Love Yi e dos vigueses Tekilas e Iagh0st, dentro desta iniciativa que busca chegar ao público máis novo.

Love Yi presentará o seu novo show coincidindo coa saída do seu último álbum, que leva por título 'Espíritu'. Este artista móvese entre o underground e a música mainstream. Na actualidade conta con 400.000 oíntes mensuais en plataformas de streaming como Spotify.

Pola súa banda Tekilas é un cantante, produtor, dj e deseñador de orixe mexicana pero que actualmente reside en Vigo. Traballa sons próximos ao trap, o reguetón e a música electrónica. Por último, Iagh0st é un produtor e dj de Vigo, que traballou con outros nomes como Beauty Pikete, C Tangana, o propio Love Yi ou El Virtual. Combina os sons máis frescos con ritmos bailables de música urbana.

Para entrar ao recinto esixirase o certificado de vacinación e será necesario manter a máscara durante as actuacións. As entradas pódense adquirir de maneira anticipada a través de woutick.es a un prezo de 14 euros, máis gastos de xestión. No caso de que non se esgoten, poderanse adquirir o mesmo día dos concertos en Peixería, a partir das 18.00 horas.