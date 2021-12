O pontevedrés Juan Carlos Vilar recompila a través das súas pinturas bicicletas de distintas cidades europeas

O pintor e profesor pontevedrés Juan Carlos Vilar fará un percorrido por bicicletas localizadas en distintas cidades europeas na súa próxima exposición, á que puxo o título 'O ladrón de bicicletas'.

Esta mostra está inspirada na película homónima de Vittorio de Sica e está composta de 22 pinturas e dous debuxos.

A exposición inaugurarase este próximo venres 17 de decembro nun acto previsto para as 20.00 horas na nova sala de exposicións do edificio administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal e poderá visitarse ata o 5 de xaneiro.

Juan Carlos Vilar recibiu ao longo da súa traxectoria unha ducia de galardóns, entre eles, o premio de debuxo 'Antonio do Recuncho' da Deputación de Guadalaxara no ano 2019, o premio de debuxo 'Felipe Orlando' do Concello de Benalmádena en 2017 e o primeiro premio de pintura con motivos taurinos do Concello de Osuna en 2018.