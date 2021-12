Tres películas inéditas en España, entre os trece filmes que competirán en Novos Cinemas

Trece películas, tres delas inéditas en España, forman parte das seccións a concurso na sexta edición do festival Novos Cinemas, o Festival Internacional de Cine de Pontevedra, que se celebrará entre o 14 e o 19 de decembro.

Trátase de "Berg" da directora holandesa Joke Olthaar, "Actual people" da realizadora estadounidense Kit Zahuar e "La luna representa mi corazón" do argentino Juan Martín Hsu.

As dúas primeiras integrarán a sección oficial do festival, na que participarán outras sete películas que, na súa práctica totalidade, serán a primeira vez que se exhiban en Galicia.

Competirán coas españolas "Rendir los machos" de David Pantaleón e "Eles transportan a morte" de Helena Girón e Samuel Delgado ou as italianas "The Tale of King of Crab" de Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi e "Piccolo Corpo" de Laura Samani.

A sección oficial complétana a estadounidense "Rock Bottom Riser" de Fern Silva, a británica "Absolute denial" de Bryan Braun e a costarriqueña "Clara Sola" de Nathalie Álvarez Mesén.

Estas nove propostas intentan, segundo a organización do festival, debuxar un dos posibles itinerarios do cine contemporáneo, o que aspira a reflexar parte do espírito do noso tempo.

Na sección Latexos, reservada para filmes máis experimentais, ademais da película de Juan Martín Hsu, estarán as españolas "El planeta" de Amalia Ulman e "918 Gau" de Arantza Santesteban e a arxentina "No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo" de Nicolás Zukerfeld.

Son propostas de carácter autobiográfico que transitan a vía da lembranza, o exorcismo ou a investigación no seo familiar coa fin de entender certas disfuncionalidades e traumas.