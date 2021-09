Saen á venda as entradas para as vindeiras citas musicais no Pazo da Cultura

Cartel Silvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra informa que xa saíron á venda as entradas para as vindeiras citas musicais no Pazo da Cultura.

Este auditorio acollerá o sábado 16 de outubro ás 21:00 horas o concerto de Silvia Pérez Cruz xunto á súa Farsa Circus Band dentro do Ciclo Voices. As entradas, a partir de 20 euros máis gastos están á venda desde esta mañá en Ataquilla.com

Na programación das Matinés actuará a banda belga Balthazar, o sábado 30 de outubro ás 12.30 horas e Maika Makovski o sábado 4 de decembro tamén ás 12.30 horas.

As entradas para os concertos do ciclo Matinés, que terá lugar de xeito excepcional no Pazo da Cultura, contan con prezos entre 16 e 18 euros, descontos do 50% para menores de 14 anos e un abono para ambas citas a un prezo de 32 euros máis gastos e están á venda desde este martes na plataforma de Ataquilla.com