Cultura reúne en Pontevedra aos escritores Bárbara Blasco Grau e Santiago Lopo

A escritora valenciana Bárbara Blasco Grau e o autor e tradutor galego Santiago González Lopo serán os protagonistas do encontro que, dentro do programa Afinidades electivas, se celebrará na Libraría Paz o próximo 2 de outubro.

Esta iniciativa, que celebra a súa segunda edición, propón charlas literarias entre dous escritores e tradutores que desenvolvan o seu traballo nas diferentes linguas oficiais do Estado.

O obxectivo é animar a cada un deles a referirse ao traballo e á obra do outro, buscando semellanzas, conexións e mesmo camiños diverxentes.

Este programa do Ministerio de Cultura e Deporte ten ademais como finalidade impulsar a actividade en librerías independentes, así como apoiar a creación literaria en todas as linguas propias do Estado, poñendo en valor a pluralidade lingüística do país.

Así, nel participan autores en castelán, catalán, galego, eúscaro, bable, valenciano e aragonés. A diversidade tamén está presente a través dos xéneros literarios nos que traballan: narrativa, poesía, ilustración e tradución.