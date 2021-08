O FICBUEU 2021 avanza os contidos dunha programación que mira para Canadá

O Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, que se desenvolverá do 13 ao 19 de setembro no Centro Social do Mar, vai debullando a súa programación co anuncio dos contidos da Sección Retrospectiva que, neste 2021 pon a mirada nas obras do National Film Board of Canada, a maior produtora pública do mundo, que tamén protagoniza o segundo dos Cadernos FICBUEU.

O luns 13 ás 16:30 horas terá lugar a presentación de Cadernos FICBUEU #2: O National Film Board of Canada e a súa "idade dourada" da curtametraxe (1965-83), monográfico editado en galego e inglés co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e mais da Embaixada de Canadá en España. O subdirector do FICBUEU e responsable da publicación, Severiano Casalderrey, exporá os detalles deste estudo, co que se amplía o carácter divulgativo e investigador do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu.

A presentación pecharase coa proxección de In the labyrinth (1979), como apertura da Retrospectiva que se desenvolverá do martes 14 ao venres 17 ás 17:30 horas. Con esta sección, búscase poñer en valor curtametraxes que tiveron un importante papel na historia do cinema, desta volta repasando as case dúas décadas desa "idade dourada" do NFB a través de 24 filmes que ofrecen unha variada panorámica de xéneros e temáticas. Ademais, as persoas que asistan ás catro sesións levarán de balde un exemplar de Cadernos FICBUEU #2.

O National Film Board of Canada centrará tamén a Sección Carta Branca, unha das novidades do festival, con cinco títulos seleccionados por Marc Bertrand, quen desde 1998 vén exercendo como produtor no estudo de animación francés da NFB e conta con máis dun cento de traballos ás súas costas, moitos deles recoñecidos con importantes galardóns. Bertrand estará en Bueu o luns 13 de setembro para presentar esta escolma, que se proxectará a partir das 18 horas.

Por último, Canadá vai estar tamén presente na Sección Internacional, con tres curtas das 24 que compoñen o principal apartado competitivo do FICBUEU 2021.