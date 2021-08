António Zambujo ofrecerá un concerto o 17 de agosto con motivo do Día de Galiza Mártir

O cantante António Zambujo © Kenton Thatcher Ofrenda floral no día da Galiza Mártir © Paula Sanmartin

O músico portugués António Zambujo será o encargado de achegar son á celebración do Día da Galiza Mártir, o vindeiro martes 17 de agosto. O artista ofrecerá un concerto a partir das 21.30 horas na praza da Ferrería.

Zambujo é un dos intérpretes máis coñecidos na actualidade na música lusa, con influencias do cancioneiro brasileiro e de ritmos procedentes da bossa-nova, malia que a súa traxectoria musical comezou co cante alentejano e o fado.

En Pontevedra presentará o seu último disco António Zambujo Voz e Violâo, editado este mesmo ano e entre os seu temas se recollen reflexións sobre a fraxilidade humana.

O concerto realizarase seguindo todos os protocolos sanitarios e de seguridade que establezan as normativas durante esa xornada, segundo indican desde o Concello de Pontevedra. A actuación será aberta ao público ata completar a capacidade da praza.

Esa mesma xornada do martes 17, ás 13.00 horas, vai desenvolverse a homenaxe institucional do Concello de Poio na Caeira con motivo do Día da Galiza Mártir coa tradicional ofrenda floral no lugar onde foi asasinado o político e intelectual Alexandre Bóveda en 1936. Ao acto asistirá, entre outras autoridades, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.