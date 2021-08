Espectáculo, música e cine pechan a programación do Son do Verán en Monte Porreiro

Ladilla Rusa © https://www.ladillarusa.es/

Espectáculo, música e cinema pecharán a programación do Son do Verán a vindeira semana. Será entre o luns 2 e o venres 6 de agosto, datas para as que o Concello de Pontevedra ten preparado 'Bule Bule Polas Prazas', 'Urbana Monte Porreiro' e 'Cine e Estrelas'.

Trátase de tres alternativas de ocio distintas e variadas, dirixidas a toda a veciñanza que queira pasar un bo rato. No caso da Urbana Monte Porreiro, o obxectivo é amosar a esencia da música urbana, con especial énfase na escena galega, a través de cinco concertos diferentes.

Segundo explicaron dende o Concello,nun principio estaba prevista a actuación da formación veterana de rap galego, Dios Ke Te Crew, pero finalmente non poderá actuar por motivos persoais. A banda elexida para substituílos será Rebeliom do Inframundo, que actuarán o luns día 2. A banda de rap combativo de Ponteareas ofrecerá unha proposta musical comprometida coa lingua.

Humor e festa traerá o grupo Ladilla Rusa, que actuará o martes día 3. O dúo barcelonés formado por Tania Lozano e Víctor F Clares mestura o electropop coa rumba catalá e outros estilos ben coñecidos na periferia barcelonesa.

O mércores día 4 subirá o escenario o dúo Boyanka Kostova, formado por Cibrán García (Saibran Yiyi) e Chicho (O Chicho do Funk). Trátase dunha das propostas máis chamativas e con máis percorrido dentro da música urbana galega nos últimos anos.

Ao día seguinte será o turno de O Rabelo, que continúa afondando nas novas tendencias urbanas sen deixar de lado outras formas de tradición e música oral como a regueifa.

Por último, Verto pechará a programación de 'Urbana Monte Porreiro' o venres día 6, regresando a Pontevedra para mostrar a súas mesturas entre o pop e a electrónica con chiscadelas aos anos 80.

Todas as actuacións serán no Mirador de Monte Porreiro ás 21:00 horas.