Kase.O, La Pegatina, Sés ou La M.O.D.A., nun SonRías Baixas que volve do 3 ao 8 de agosto

Cartel do SonRías Baixas 2021 © SonRías Baixas La M.O.D.A. © Laura Sisteró / SonRías Baixas Ciudad Jara © Ana Mañez / SonRías Baixas

Os 'festivaleiros' regresarán a Bueu. Farano entre os días 3 e 8 de agosto, as datas nas que se celebrará o SonRías Baixas 2021. Será cun cartel no que, entre outros, destacan Kase.O, La Pegatina, Sés, La M.O.D.A., Travis Birds, ISEO & Dodosound ou Sabela.

Ciudad Jara, Muerdo, TéCanela, Tu Otra Bonita e SonDaRúa completan a oferta musical do festival, que apostará de novo polas propostas máis enérxicas e divertidas do panorama estatal.

A diferenza doutras edicións, e como consecuencia da covid-19, o festival reconverterase nun ciclo de concertos a ceo aberto durante seis noites. En agosto de 2022, avanzan os organizadores, recuperarase a edición aprazada o ano pasado.

Deste xeito, o SonRías Baixas dobrará a súa aposta pola celebración de eventos ao vivo e ampliará a duración da súa programación, que pasará de tres a seis xornadas de concertos, ofrecendo dúas actuacións ao día con todas as medidas de seguridade.

A programación será a seguinte:

Martes 3 de agosto: TéCanela + Sés

Mércores 4 de agosto: Ciudad Jara + Tu Otra Bonita

Xoves 5 de agosto: ISEO & Dodosound + Travis Birds

Venres 6 de agosto: Sabela + La M.O.D.A.

Sábado 7 de agosto: Kase.O + SonDaRúa

Domingo 8 de agosto: Muerdo + La Pegatina

As entradas para gozar do ciclo de concertos SonRías Baixas 2021, que contarán con asentos preasignados e ata tres tramos diferenciados de prezo (de 23 a 29 euros), estarán dispoñibles a partir do luns 24, ás 10.00 horas, en www.sonriasbaixas.info.

As entradas do festival SonRias Baixas 2020 terán validez para a edición do 2022, pero o público que dispoña destes abonos poderá solicitar a súa transformación en saldo para adquirir as entradas dos concertos do ciclo deste verán.