Baiuca, primeira actuación confirmada nas festas de verán de Vilagarcía

A semana grande das festas de verán de Vilagarcía xa conta co primeiro artista no cartel. Trátase de Baiuca, o innovador músico de Catoira que ofrece folk electrónico.

Segundo informan desde o Concello de Vilagarcía, esta actuación será o 19 de agosto no Parque da Xunqueira, sempre que as condicións derivadas da pandemia o permitan. Este concerto forma parte do programa Musigal da Deputación de Pontevedra.

Alejandro Guillán, coñecido artisticamente como Baiuca, ofrecerá unha presentación do seu primeiro traballo discográfico que leva por título 'Solpor' e que conta con colaboracións como a de Nita, cantante do grupo Fuel Fandango, que interpreta o tema 'Caravel', con versos da escritora Rosalía de Castro. Esta primavera está previsto que Baiuca publique o seu segundo álbum, 'Embruxo', do que xa avanzou un primeiro tema, 'Luar'.

O músico galego utiliza unha combinación nos seus novos temas nos que destacan desde sons tradicionais de pandeiretas, cunchas ou voces de cantareiras ata a electrónica dos sintetizadores, achegando ao público unha sorprendente mestura sonora.