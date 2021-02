Instagram tamén conmemorará o día do nacemento de Rosalía

A Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, que xestiona Alberto Oubiña, súmase á celebración do Día de Rosalía cunha acción a través da rede social Instagram para conmemorar o día do nacemento da autora.

O Servizo de Normalización Lingüística lanzou unha iniciativa para encher as storys de Instagram cos seus versos este mércores 24. Entre todos os participantes desta iniciativa realizarase un sorteo de 5 libros de 'Cantares Gallegos', e a story de Instagram máis orixinal será premiada cun lote de libros da autora.

Para participar é preciso seguir a conta @alingualatexa, subir unha story cun texto, poema ou verso de Rosalía de Castro e etiquetar a dúas persoas para estender a iniciativa. A story máis orixinal e as persoas gañadoras do sorteo serán anunciadas o 3 de marzo a través de esta conta.

Segundo o Concello de Pontevedra, a través de esta iniciativa preténdese vincular esta celebración coas novas canles de comunicación social e ao tempo, adaptala ás circunstancias derivadas da situación sanitaria actual.