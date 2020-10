Pablo Piñeiro e Fran Perea pechan a súa xira galega en Sanxenxo

Pablo Piñeiro e Fran Perea levan embarcados desde o mes de setembro nunha xira que conxuga o último libro do meañés 'O positivo de fracasar no amor' e a música do malagueño. Este domingo 1 de novembro pechan os seus compromisos en Galicia co espectáculo en directo que ofrecerán no Café Dorsia (praza Aviador Piñeiro 1) de Sanxenxo, ás 13.30 horas.

Trátase dunha novidosa proposta cultural na que Piñeiro expón a súa experiencia na escritura de 'O positivo de fracasar no amor', aderezado cunha selección de cancións que ofrece Perea pertencentes aos seus catro álbums; desde o primeiro 'A moza da habitación de á beira' (2003) ata 'Viaxa a palabra' (2018).

Pablo Piñeiro iniciouse no ámbito deportivo, ten experiencia como actor, modelo, presentador, monitor, emprendedor e iniciouse como escritor en 2017 xunto a outro pontevedrés, Hugo Sanmartín e o título 'Do teu corazón ao meu libro'. Con 'O positivo de fracasar no amor' rompe conceptos e ofrece unha alegación á rebelión do socialmente establecido sobre a forma de relacionarse.

Fran Perea, comezou como actor en series televisivas como 'Al salir de clase' e 'Los Serrano', na música en 2003 coa exitosa 'Uno más uno son siete' tres anos despois coprotagonizó a súa primeira película con Paco León en 'Los Managers', compaxinando tamén a súa carreira profesional co teatro.

Para asistir ao espectáculo que ofrecerán en Sanenxo hai que retirar previamente a entrada, a un prezo de 15 euros, no propio Dorsia, ou a través de Wegow. O aforo está limitado e conta con medidas e distancias de seguridade.