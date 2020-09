O Museo Torres de Marín adicará unha das súas salas á arqueoloxía do municipio

O Museo Manuel Torres de Marín incorporará unha nova sala dedicada á arqueoloxía marinense e centrada principalmente no patrimonio do Castro dá Subidá, o xacemento máis importante da vila. O obxectivo do goberno local é crear unha sinerxia entre ambos os lugares que incremente as visitas a ambos os escenarios.

A reunión mantida este venres polas concelleiras de Cultura Beatriz Rodríguez e Itziar Álvarez co arqueólogo Juan Castro serviu para perfilar a configuración desta sala na que tentarán expoñer aqueles obxectos achados no castro durante as escavacións. Para alcanzar esta meta, xa se iniciaron conversacións co Museo de Pontevedra, institución depositaria destas pezas, e coa Xunta de Galicia.

Moitas das pezas que chegarán ao museo marinense en exposicións itinerantes correspóndense con utensilios da vida diaria dos habitantes do castro, aínda que tamén hai pezas singulares que axudan a comprender mellor a historia do castro e de Marín.

Doutra banda, lembran desde o Concello que o Museo Manuel Torres acolle actualmente a exposición da artista marinense do ano, Rosa Crespo, que ofrece nas súas obras unha explosión de cor e natureza coa camelia e as rúas de Marín e Pontevedra como os motivos de maior inspiración da pintora.