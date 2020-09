RADIO.- Fran Jaraba, o autor pontevedrés que pode ser lectura escolar en Brasil

O autor pontevedrés Fran Jaraba acaba de reeditar o seu cómic de ficción histórica 'División Azul'. Ademais, esta obra pode converterse en lectura dentro do ámbito educativo, e non se trata de España, como nos descobre en PontevedraViva Radio.

Brasil é o país para o que se está preparando unha edición, xa que este título atópase entre os que presentaron as editorales ao comité que selecciona os libros que serán lectura escolar. De feito, Jaraba comenta neste Cara a cara que xa houbo algún profesor que recomendara algún dos seus títulos "para que os alumnos aprendesen de forma amena aspectos dalgunha época concreta".

Sen dúbida, de resultar finalmente así, sería todo un recoñecemento á súa dilatada e premiada traxectoria como historietista. Faceta que compaxina coa de profesor de Secundaria e Bacharelato "esperando acontecementos" nun contexto "moi raro".

Esta reedición de 'División Azul' abre unha nova colección na Editorial Cascaborra, fóra da colección Historia de España en viñetas. Un xénero do que este país non é prolífico, aínda que si foi nos últimos anos incrementando o interese do público. De feito, a primeira edición de 2013 con Edicións De Ponent, esgotara.exemplares.

Falamos por tanto dunha ficción histórica, unha aventura clásica, que non é "nin unha glorificación nin unha demonización da División Azul", explica o seu autor. E non será a última, porque Fran Jaraba, traballa nun novo proxecto de corte histórico que o ten inmerso na fase de investigación.