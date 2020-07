RADIO.- A blogueira Berta Cortez-Lobao edita o seu primeiro conto infantil para normalizar a reprodución asistida

Berta Cortez-Lobao é unha bloggeira afincada en Pontevedra, que a través das súas redes sociais e da páxina sincerelybe.es fala sobre a infertilidade e a reprodución asistida. Unha ocupación que xurdiu da falta de referencias ante a experiencia persoal pola que pasou xunto á súa parella.

Tras o nacemento de Tiago, o seu fillo dun ano, entrou noutro proxecto, do que veu falar nesta ocasión a PontevedraViva Radio. Trátase dun conto infantil que titulou 'O laboratorio máxico' (editado por Círculo Rojo). Con este relato ilustrado quere axudar, non só a ese obxectivo inicial de normalizar na sociedade todo aquilo que incumbe á infertilidade e o proceso de reprodución asistida, senón tamén a que os máis pequenos reciban esta información de forma clara e temperá.

A presentación foi este mes de xullo e está actualmente inmensa nunha campaña de crowfunding en Verkami para poder editar o conto noutros idiomas. "A acollida foi moi boa, porque non hai ningún conto deste tipo no mercado, que explique que hai outra forma de crear vida", explica no Cara a cara. O conto está dirixido a un público infantil a partir de catro anos. As ilustracións corresponden a Virginia González, ilustradora de Círculo Vermello e prologado por Naira González, xinecóloga da autora.

Tamén fala no Cara a cara doutros proxectos nos que está inmersa, como é o método BLW ( baby led weaning) ou comer a anacos desde os seis meses de idade "e co que estamos a crear unha comunidade de nais moi ilusionante".