Maratón de contos para celebrar o Día do Libro Infantil e Xuvenil

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil celebra online este xoves 2 de abril o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil cunha programación especial. O Salón Virtual incrementará así o número de publicacións habituais coa emisión dun maratón de contos con Pavís Pavós, Paula Carballeira, Soledad Felloza e Charo Pita.

Nesta data na que se recorda o día do nacemento do escritor danés Hans Christian Andersen, o Salón Virtual contará tamén coa música de Pablo Díaz e o seu "Concerto en zapatillas", un obradoiro de banda deseñada con Kiko Dasilva e "Fiz, o neno máis porco do mundo" e algunha sorpresa máis que os organizadores difundirán a través do seu Facebook, Instagram e na web: www.salondolibro.gal

Dende a organización do Salón do Libro comunican que, malia que estaba previsto cesar a súa actividade nestas datas, o Salón Virtual continuará activo para achegar o seu apoio ante a presente situación: "a prórroga do Estado de Alarma e as circunstancias actuais replantexaron a decisión e a emisión de contidos estenderase ata que remate esta situación de confinamento".

O repentino peche do Salón do Libro por mor do COVID-19 o pasado xoves 12 de marzo deu paso ao presente Salón Virtual, no que por unha banda axuda a facer máis levadeiros estes días aos nenos e familias e, por outra, permite non cancelar os expedientes de contratación cos profesionais da cultura que tiñan actividades programadas.