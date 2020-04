Obradoiros formativos e de lecer para os máis pequenos, nova iniciativa do Museo para pasar o confinamento

O Museo de Pontevedra acaba de lanzar a iniciativa 'O Museo en Familia' para animar aos máis pequenos da casa para realizar actividades formativas e de lecer durante os días que dure o confinamento.

Este proxecto, que xorde para manter a tarefa divulgativa do museo durante o estado de alarma, facilitará a través da páxina web do museo diferentes alternativas educativas e lúdicas para manter entretidas ás familias.

Desde este venres, xa se poden descargar os primeiros obradoiros relacionados con Castelao, así como a exposición vixente pero pechada ao público, de Leopoldo Nóvoa.

A primeira actividade ten como título 'Fai o teu monicreque!', e consiste en elaborar un monicreque con materiais moi sinxelos para despois realizar unha pequena obra de teatro en familia. Esta iniciativa, que nace dunha parella nos talleres de Entroido realizados presencialmente nas instalacións do Museo, está inspirada en en a faceta como escenógrafo e autor de teatro de Castelao.

A segunda, 'Pinta con Nóvoa', está centrada no pintor pontevedrés Leopoldo Nóvoa. O obxectivo desta proposta é que os escolares se acheguen aos seus traballos a través de dous das obras que pintou en Buenos Aires en 1952, conservadas na colección do propio Museo e que teñen a singularidade de estar pintadas sobre unha mesma tea, deixando unha oculta cando se expón a outra.

Con esta última actividade, os máis pequenos poderán descargar ambos os debuxos sen cor, para que as coloreen, recorten ou fagan en colaxe. Así mesmo, na actividade 'Orixinal ou copia? Busca as diferenzas', terán que comparar as imaxes dos cadros orixinais e enccontrar as dez diferencias en cada un.

Todas estas propostas, van da man doutras iniciativas destinadas ao público adulto coa difusión a través das redes sociais dos contidos do Museo, publicando diariamente información sobre as exposicións permanentes e temporais que se poden ver nel