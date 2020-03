O artista Juan Lara imparte un taller que afonda nas posibilidades do fotogravado

O artista Juan Lara durante o seminario © DUVI

35 estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra participaron estes días nas dúas primeiras xornadas do obradoiro "A imaxe transferida", impartido polo artista e responsable da editora Ogami Press, Juan Lara.

O seminario, segundo a información do DUVI, foi organizado polas profesoras Anne Heyvaert e Andrea Costas, en colaboración cos departamentos de Debuxo e Pintura, Decanato e o grupo de investigación dx5 e ten como obxectivo afondar nas posibilidades do fotogravado á hora de trasladar a imaxe fotográfica dixital a procesos de traballo máis tradicionais, como serían as técnicas de gravado e estampado.

As xornadas centráronse nas técnicas de fotogravado sobre ferros, así como na transferencia da imaxe a ferros de cobre ou outros materiais para o seu posterior estampado de forma artesanal. Neste senso, o responsable de Ogami Press buscou amosar como o traballo con imaxes dixitais permite "achegar algo novo, engadir riqueza a técnicas que xa coñecíamos e que se veñen usando desde hai séculos".

Ademais, a actividade completouse coa presentación por parte de Lara de diferentes traballos realizados por artistas novos que toman como base esa "técnica híbrida" entre o dixital e o analóxico.

Outro dos propósitos deste taller, como explica Heyvaert, era coñecer en maior profundidade os "procedementos máis actuais" neste eido, co fin de "optimizar" o uso dos equipamentos cos que a facultade conta no seu taller.

Con todo, o seminario tamén viuse afectado pola suspensión da actividade académica a causa do Covid-19 decretada o día anterior e debía clausurarse na tarde deste venres 13 de marzo.