A nova identidade corporativa do Museo está nas mans de catro candidaturas galegas

Consello Asesor do Museo de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

Uqui Permui, Tamara Baz, Costa Comunicación Visual SL e Cenlitrosmetrocadrado Cooperativa Galega foron as candidaturas seleccionadas este venres polo Consello Asesor do Museo de Pontevedra para desenvolver cadansúa proposta para a nova identidade visual da entidade museística. Estas persoas físicas e xurídicas, todas galegas, foron elixidas entre as 37 que presentaron portfolios para o proceso selectivo e foron validadas.

A reunión do Consello Asesor foi relativamente breve pola importante sintonía nas valoracións.

As candidaturas seleccionadas supoñen un grupo moi heteroxéneo que poderá aportar diferentes visións para a imaxe do Museo, xa que hai unha grande solvencia en todas elas, pero estilos diferentes, dende máis clásicos a máis frescos e arriscados.

Unha vez o Consello Asesor xa ten elixidas as catro mellores candidaturas en base aos traballos realizados anteriormente, a vindeira semana serán convidadas de maneira oficial a participar na seguinte fase: a elaboración dunha proposta concreta para a imaxe corporativa do Museo coa presentación dalgunha aplicación práctica. Segundo explicou o director Xosé Manuel Rey, a intención é que o prazo para a presentación das propostas sexa breve, co fin de que o proceso avance, pero sempre con garantías de dar unha marxe de tempo suficiente para a creatividade.

As propostas achegadas serán novamente sometidas a consideración do Consello Asesor, quen seleccionará a empresa ou persoa adxudicataria do contrato final, encargada de presentar o manual de identidade corporativa de maneira desenvolvida.

O importe do contrato de deseño final ascenderá a 12.000 euros (sen IVE) e, en concepto de compensación polos gastos, o resto de propostas invitadas que non resulten adxudicatarias recibirán 1.000 euros.

A intención ao abrir un proceso de selección para escoller a nova identidade visual é que o Museo dispoña dunha "imaxe actual, de futuro, fresca e que responda á súa traxectoria e contidos".