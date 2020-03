RADIO.- Cara a cara con Víctor Efrén Castro, un home do deporte con alma de poeta

"Navegar dentro de uno mesmo é unha viaxe difícil, arduo e apaixonante. É necesario o autoconocimiento para poder reaccionar e non naufragar nun mar de dúbidas e preguntas. Desta forma pódese sacar proveito do vento a favor e avanzar, de aguantar o temporal sen afundirse nas profundidades das malas rachas, de manterse á boia no amor a pesar da ondada e de navegar sempre guiado polo teu propio norte". Así adianta a súa experiencia vital en forma de poesías Víctor Efrén Castro Cereijo no seu primeiro libro de poemas 'Caderno de bitácora. Itinerario dun intranauta desorientado' (Libros Indie).

Este mozo pontevedrés non está vinculado ao ámbito das Letras, academicamente falando, claro. É licenciado en Ciencias de Actividade Física e do Deporte, exerce como profesor en Mondariz, adestrador de balonmán e tamén foi xogador da devandita disciplina deportiva. Así que nos atopamos no Cara a cara con dúas variables que non adoitan ir na mesma ecuación. Poesía e deporte.

Comparte en PontevedraViva Radio como foi esa travesía persoal; con momentos de mar rizada, de mar en calma, de auga doce e de auga salgada. Unha travesía na que, en definitiva, como Víctor di: "vivín". Así que, subide a bordo e lede. 'Caderno de bitácora. Itinerario dun intranauta desorientado' pódese adquirir xa na web de Libros Indie e estará á venda en abril en Amazon e Casa del Libro; ademais, espera ter ocasión de facer presentación na súa cidade, en Pontevedra.