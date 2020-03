Organizan en Pontevedra unha exposición sobre as mulleres pioneiras na ilustración

Corenta ilustradoras, que desenvolveron a súa arte entre finais do século XIX e finais do XX, son as que forman parte da mostra Debuxantas: Pioneiras da ilustración que acollerá o Museo de Pontevedra a partir deste xoves 12 de marzo.

A exposición, que está comisariada por Marta González Orbegozo e Xosefina Alix, recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicaciones Blanco y Negro e ABC dende a súa fundación, facendo referencia ao aclamado I Salón de Debuxantas que tivo lugar no Lyceum Club Femenino en 1931.

Froito dun vasto traballo de investigación, esta mostra xunta 130 obras nunha crónica visual de cen anos da man das grandes artistas da Colección ABC; desde Ángeles Torner Cervera, Piti Bartolozzi, Maruja Mallo e Marga Gil Roësset ata Lucrecia Martínez Feduchi ou Mar Ferrero.

A exposición deixa patente o rol decisivo que as dúas publicacións tiveron na profesionalización da ilustración, así como a oportunidade que supuxo para cada unha das mulleres realizar un traballo digno, remunerado e recoñecido.

As comisarias destacan que a mostra busca dar luz sobre a traxectoria e vida das artistas amosando as súas obras ao público e servindo como punto de partida para liñas de investigación futuras sobre a valiosa achega de todas elas ao mundo da ilustración e a arte.

A través da mirada das ilustradoras, ademais, se poderán apreciar aspectos variados e interesantes da vida social e cultural das épocas sociais das que foron testemuñas.