Guadi Galego pechará o ciclo Voices o 24 de outubro no Pazo da Cultura de Pontevedra

Xa hai data para o concerto de Guadi Galego en Pontevedra. Enmarcado dentro do programa Voices, que xa trouxo a Quique González o 25 de xaneiro e traerá á banda estadounidense The Jayhawks o próximo 6 de xuño, a compositora galega actuará no Pazo da Cultura o 24 de outubro.

O concerto servirá para presentar o seu traballo Inmersión, nunha das últimas datas da súa xira, e estará acompañada por algúns dos artistas que colaboraron neste traballo entre os que figuran nomes como os de Judit Neddermann, Clara Peya ou Iván Ferreiro.

Os abonos e entradas individuais para as dúas últimas citas deste ciclo musical atópanse xa á venda na páxina web de Ataquilla.

As letras que forman as cancións do disco de Guadi Galego mesturan ata sete linguas, entre as que o galego ocupa un lugar destacado. O album está composto por once temas xa editados no seu últimos tres traballos, que acompañan a unha canción inédita que nace en grao sumo íntimo da artista.

O carácter artístico de Guadi Galego caracterízase pola procura de novas sensacións, a súa xenerosa alegría, unha enérxica exploración das súas capacidades, a comprensión coa dor e o seu amor pola beleza. É unha compositora que marcou un novo rumbo para a música moderna feita en Galicia e que creceu nunha das bandas de referencia como Berrogüetto, ademais de crecer en proxectos do folk galego como Nordestin@ s, Espido ou AcadaCanto.

O seu último traballo confírmaa como a artista máis influente do panorama musical galego do últimos vinte anos.