RADIO.- Ponte en el mapa: David Pintos, un pontevedrés na literatura e no podcast

David Pintos Area © David Pintos David Pintos nunha firma dos seus libros © David Pintos

Escritor, articulista, crítico musical e profesor de podcasting. Con esta credencial sobra dicir que David Pintos Area móvese polo podcast de Ponte en el mapa, como peixe na auga. Este pasado ano recollía o premio Ivoox ao mellor podcast de música para Subterranea, o programa que dirixe e presenta desde 2011.

Saíu de Pontevedra para instalarse en Cataluña, concretamente en Granollers. As carambolas que se fan sobre o tapete da vida leváronlle ata Madrid, onde vive desde 2009. O seu día a día pásao maiormente escribindo; xa sexan as súas novelas ou as escaletas dos programas de cinema, series e art-rock que presenta para Subterránea Radio, da que é cofundador e director.

Se puidese, que levaría de Pontevedra a Madrid?, para que desvelalo nestas liñas, se o explica o propio David Pintos en PontevedraViva Radio.