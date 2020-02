‘Sete días de maio’, un thriller político para o ciclo ‘Entre Tebras’

Os amantes do cinema negro da capital pontevedresa poderán celebrar este venres 14 o "día dos namorados" cunha nova sesión do ciclo ‘Entre Tebras’, no que se proxectan diversas obras do xénero de conspiracións.

Esta vez tócalle o turno a ‘Sete días de maio’, do director estadounidense John Frankenheimer. A proxección, que será de acceso gratuíto, dará comezo ás 19.00 na Casa das Campás.

Sete días de maio’ é un thriller polítoco no que asistimos aos complexos entramados de intereses que seguen á firma dun acordo de desarme nuclear entre os Estados Unidos e a Unión Soviética. En plena guerra fría, a boa fe do presidente non é acollida co mesmo entusiasmo no senado nin nas ramas do exército, entre os que persiste unha sospeita sobre os soviéticos.

A cinta conta cun reparto cheo de estrelas de iconas do Hollywood clásico, con Burt Lancaster, Ava Gardner e o recentemente falecido Kirk Douglas.

Ficha

Título: Siete días de mayo

Director: John Frankenheimer

Ano: 1964

País: Estados Unidos

Duración: 118 min.