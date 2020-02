'Nómades' protagoniza a primeira xornada de febreiro en Domingos do Principal

Domingos do Principal chegou este domingo 1 de febreiro ao seu ecuador cunha divertida xornada a cargo de Xarope Tulú.

A compañía galega presentou no Teatro Principal de Pontevedra o seu espectáculo 'Nómades', unha proposta actoral e de movemento no que a música e a palabra convidan a viaxar por diferentes e singulares paisaxes e lugares.

Con esta dobre sesión cúmprese a metade deste tradicional ciclo para o público familiar.

A seguinte cita no calendario será a do próximo domingo 9 de febreiro co espectáculo de clown 'Universario', a cargo de Marcel Gross (Cataluña).