A Orquestra Sinfónica de Galicia actuará en febreiro en Pontevedra

A Orquestra Sinfónica de Galicia actuará o próximo 8 de febreiro en Pontevedra baixo a batuta de Andrey Boreyko e a interpretación do pianista solista Seong- Jin Cho. O concerto será ás 20.00 horas no auditorio da sede Afundación e as entradas para asistir están á venda na web Ataquilla.com.

O recital comezará coa Abertura de Guillermo Tell de G. Rossini e continuará co Concerto para piano e orquestra nº 2 na maior de F. Liszt. Para finalizar, interpretarán a Sinfonía nº 15 na maior de D. Shostakovich.

Creada en 1992 polo Concello da Coruña, e con sede no seu Palacio da Ópera, a Orquestra Sinfónica de Galicia é unha das agrupacións orquestrais de maior proxección en España. A formación foi orquestra residente do Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña desde a súa creación, en 1998. Ademais, realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu concertos nas mellores salas de concertos españolas.