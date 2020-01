A curtametraxe de ficción "O Xeneral" estréase en Marín en pantalla grande

Gravación da curtametraxe "O Xeneral" © Carlos Pampín

"O vello Xeneral sae co seu cabalo todos os días polos camiños de Galicia en busca de aventuras. Co seu sabre, as súas medallas e o seu chapeu de plumas, sempre está disposto a axudar aos demais. Pero neste mundo moderno, non todos entenden o seu labor na vida".

Esta é a sinopse da nova curtametraxe do xornalista e realizador marinense, Carlos Prado Pampín. Unha obra de ficción de 5 minutos de duración, filmada e estreada o pasado mes de outubro no concello coruñés de Vedra. Agora, esta curtametraxe, candidato aos Premios Mestre Mateo 2019, poderase gozar na gran pantalla, neste caso, a do Cine Seixo de Marín.

A curtametraxe estrearase ás 20 e ás 22 horas deste sábado e domingo. Será xusto antes da película programada para esta fin de semana no cinema, "Os Miserables", a longametraxe francesa candidato aos Premios Óscar a mellor película estranxeira. Por tanto, o público que acuda ao cinema Seixo esta fin de semana poderá ver dúas obras por só 4 euros, a curtametraxe de Carlos Pampín e a película francesa.

"O Xeneral" foi rodada en dous días en Vedra no marco do concurso audiovisual "A fume de carozo". Os participantes tiñan 48 horas para escribir, rodar, montar e estrear unha curtametraxe. O traballo de Carlos Prado Pampín foi a obra gañadora. "O Xeneral" tamén foi seleccionado na "XIX Mostra do Ateneo Ferrolán", unha das mostras audiovisuais máis antigas e representativas de Galicia. Agora, esta curta de 5 minutos está rexistrado para participar na nova edición dos Premios Mestre Mateo 2019 na categoría de ficción.

Carlos Prado Pampín é xornalista e realizador audiovisual. "O Xeneral" é a súa nova obra de ficción despois do éxito dos seus anteriores curtos como "Vellas", a historia de amor de dúas mulleres da terceira idade nunha aldea galega, finalista nos Mestre Mateo 2008, en Curtocircuito e no Festival de Cans do Porriño; ou "A man ou a máquina", unha charla entre dúas señoras sobre as novas tecnoloxías, mentres lavan a man a roupa nun pozo.

Actualmente Carlos Pampín está inmerso na rodaxe do documental "Devolvendo o golpe", no que conta a historia de superación do boxeador de Marín, Aarón González The Thunder, campión de España de boxeo que se recuperou dun gravísimo atropelo cando tiña 10 anos e esperaba ao autobús escolar.