Este sábado 28 de decembro a Asociación Folclórica Pousos da Area presenta en Marín a reprodución dun Rancho de Reis, formación constituída por cantareiros, danzantes e gaiteiros que, ademais de percorrer os camiños cos cantos e coas danzas, acompañaban ás procesións dos patróns das súas parroquias executando bailes.

Este tipo de formacións propias do ciclo de Nadal son características do sur da provincia de Pontevedra. O ciclo de Nadal é o conxunto de manifestacións que se dan dende a noite de Noiteboa até o día de Reis e está formada por cantares e danzas nas que se relata a historia bíblica do nacemento de Cristo.

Percorreranse as rúas e prazas do concello a modo de semellanza do percorrido que facían polas casas das aldeas da súa veciñanza a noite de Nadal e a de Reis. A saída será ás 12:00 da Alameda Rosalía de Castro e seguirá por Mercado de Abastos, Praza do Reloxo, Praza 8 de marzo, e Praza da Capirota para finalizar cunha actuación final na mesma Alameda.

Este proxecto de recuperación contempla a música, a danza, a fala, a vestimenta e os aderezos propios do ciclo de Nadal. Todo o material empregado é froito do traballo de campo de recolleita e mais do traballo de investigación realizado polos membros da Asociación Folclórica Pousos da Area.

A indumentaria que se leva nesta representación constitúe unha fiel reprodución das roupas que se vestían nos Ranchos de Reis das zonas de Ponteareas, Salvaterra e Mondariz. Para iso valéronse de fotografías e testemuños das xentes que participaron nos Ranchos de Reis. As danzas de Nadal e Reis pertencen, igual que as danzas gremiais, ó conxunto denominado "danzas brancas", denominación motivada pola vestimenta coa que se ataviaban os danzantes. Os bailes execútanse acompañados de paus, cintas, arcos e castañetas.