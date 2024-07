O concerto sorpresa de Crystal Fighters que hipnotizou os seus fans en El Naútico

Hai bandas e salas que están destinadas a que os seus camiños se entrelacen. E o de Crystal Fighters con El Náutico de San Vicente foi un deses idilios instantáneos.

A banda londiniense, que se refuxiou no Grove tras triunfar no Atlantic Fest, protagonizou este martes un concerto sorpresa e gratuíto que, por méritos propios, situouse como unha das veladas máis especiais das celebradas neste enclave nos últimos anos.

Baixo unha calor de xustiza e coa praia da Barrosa de fondo, Crystal Fighters ofreceu unha actuación en acústico na que, durante preto dunha hora, repasaron algúns dos seus grandes éxitos, cun publico reducido e entregado desde o primeiro minuto.

"Grazas por acompañarnos neste hermosísimo lugar", afirmou Sebastian Pringle, líder da banda, ao comezar un concerto que arrincou con temas como Follow, Yellow sun, Boomin' in your jeep ou Love X3, que crearon un ambiente máxico na sala.

Tras elas, só coas súas voces, as súas guitarras e diversas percusións, soaron At home ou Plage, que afastados dos seus habituais sons electrónicos deixaron unha pegada indeleble entre os asistentes.

No repertorio que interpretaron en El Náutico de San Vicente non faltaron as principais cancións do grupo británico como You and I, Love is all I got ou o seu gran himno, Love natural, co que se despediron do público entre grandes aplausos.