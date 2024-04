A Azucreira de Portas acolle o ciclo Domingos de Teatro

O Noso Lar representa 'Cerrado por bronca' © Concello de Vilagarcía de Arousa - Arquivo

O Concello de Portas acollerá a celebración do ciclo de teatro afeccionado que leva por título 'Domingos de Teatro' con catro montaxes que serán representados no escenario da Azucreira de Portas.

A primeira función está prevista para o domingo 14 de abril, a partir das 19.00 horas. A compañía Teatro Rosalía de Castro representará o espectáculo 'Melocotón en Almíbar'.

O domingo 21, Taller de Teatro Clámide ofrecerá 'Dúas Vellas e un Segredo', baseada na obra orixinal 'Arsénico por compaixón', de Joseph Kessdring.

O Noso Lar será a agrupación que o domingo 28 presentará 'Cerrado por bronca'.

O ciclo será pechado coa obra 'Mentiras e medias mentiras', do Grupo de Teatro Candelas.

Todas as funcións desta segunda edición do ciclo van iniciarse ás 19.00 horas con entrada libre ata completar a capacidade do recinto.