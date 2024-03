San Simón recrea o seu pasado como campo de concentración franquista nunha película que se rodará en Pontevedra

Rodaxe da película "San Simón" © Mario Llorca O director Miguel A. Delgado © Manuel G. Vicente

O director manchego Miguel A. Delgado xa está a rodar a que será a súa primeira película. Trátase de San Simón, que rememora o pasado desta illa de Redondela como campo de concentración franquista durante a Guerra Civil e o inicio da ditadura.

O filme baséase en historias reais para retratar os homes e mulleres que foron vítimas da represión franquista nesta colonia penitenciaria, utilizada como cárcere entre 1936 e 1943. A trama está construída a partir dos diarios, cartas e memorias das persoas presas.

A súa gravación comezou na propia illa de San Simón. Tras pasar alí varias semanas, o equipo da película rodará no complexo militar da ETEA (Vigo), o convento de Santa Clara (Pontevedra) e a Cova da Moura (Ourense).

A data da estrea de San Simón está prevista para finais do 2024 ou inicio do 2025.

"San Simón é un filme de ficción aínda que con tintes documentais que se basea en feitos reais", asegura a súa produtora, Andrea Vázquez. Está protagonizado por Valentín Estévez (O Corno), Javier Varela (As bestas), Miguel Borines (Los lunes al sol) e Tatán (Matria).

Ademais, entre as trescentas persoas do equipo hai familiares de persoas que pasaron pola illa na súa época como campo de concentración, como Manuel Carbia, neto de Celestino Carbia, republicano de Valga preso en San Simón e fusilado en Pontevedra en maio de 1937.

O arquivo Nomes e voces do grupo de investigación Histagra da Facultade de Historia da USC, xunto á colaboración do catedrático Lourenzo Fernández Prieto, foi unha peza importante para a elaboración do guión, segundo destacan os seus responsables.

San Simón é unha produción de Miramemira, Morelli Producciones e Bando á Parte (Portugal), co apoio do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuales, a Axencia Galega das Industrias Culturais ou televisións como a TVG ou TVE.