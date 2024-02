Albert Pla e Diego Cortés fusionan a súa arte e a súa transgresión no Principal

Concerto de Albert Pla e Diego Cortés no Teatro Principal © Cristina Saiz Concerto de Albert Pla e Diego Cortés no Teatro Principal © Cristina Saiz

Albert Pla, probablemente o artista máis polifacético, transgresor e sorprendente do panorama da música nacional, subiu este sábado ao escenario do Teatro Principal.

O feito para ofrecer un concerto dentro do ciclo Resoan, que encandeou a un público que encheu o aforo do recinto e gozou coa música do artista catalán que, nesta ocasión, non estivo só sobre as táboas.

Acompañouno o guitarrista Diego Cortés, un dos músicos máis importantes do flamenco, que coa súa mestría ás cordas permitiu a Pla ter as mans libres para converter calquera punto do teatro nun escenario no que teatralizar as súas cancións.

Así, despregou en Pontevedra un espectáculo cheo dunha poética devastadora e electrizante, no que presentou en directo cancións que contaron historias tráxicas e delirantes, cotiás e sorprendentes, delicadas e brutais, crúas e surrealistas.

Co seu espectáculo, no que conviven a comedia coa traxedia e no que a serenidade pode desembocar en desenfreo, Albert Pla quixo para facer evidente a estreita liña que separa o ben do mal, o branco do negro ou o positivo e o negativo.

Dous valores seguros sobre o escenario do Principal que, a través da súa arte e talento, atrapou ao público pontevedrés desde o primeiro momento.